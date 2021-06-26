Sabiha Gökçen Havalimanı 90 bin yolcuyla rekor kırdı
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Sabiha Gökçen Havalimanı 90 bin yolcuyla rekor kırdı

Sabiha Gökçen Havalimanı 90 bin yolcuyla rekor kırdı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün 90 bin 177 yolcu sayısı ile koronavirüs salgını döneminin rekoru kırıldı. Aşılamanın yaygınlaşması ve seyahat kısıtlamalarının kaldırılması sonrasında seyahat edenlerin sayısı artmaya başladı. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 25 Haziran'da 90 bin 177 yolcu sayısı ile salgın döneminin en yüksek yolcu sayısına ulaşıldı. 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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