Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı
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Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı

Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Ekonomi
Sabiha Gökçen Havalimanı yılın ilk üç ayında 4,2 milyon yolcuya ulaştı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyonu dış hat, 3 milyonu iç hat olmak üzere toplam 4,2 milyon yolcu ağırladı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, yılın ilk çeyreğinde 1,2 milyonu dış hat, 3 milyonu iç hat olmak üzere toplam 4,2 milyon yolcu ağırladı.

Havalimanı terminal işletmecisi İSG'den yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 2020 yılında yüzde 55 oranında bir yolcu kaybı yaşayan Sabiha Gökçen Havalimanı, 2021 ile birlikte yolcu sayısında toparlanmaya başladı.

Ocak ve şubat aylarında yaklaşık 1,3'er milyon yolcu ağırlayan Sabiha Gökçen Havalimanı, mart ayında ise yolcu sayısını 1,6 milyona çıkardı. Böylece yılın ilk çeyreğinde toplam yolcu sayısı 4,2 milyona ulaşmış oldu.

Havalimanında yolcu sayısı, uçuşların yeniden başladığı 2020'nin haziranından bu yana ilk kez bir önceki yılın üstünde gerçekleşti.

Uçuşlara 28 Mart 2020'de ara verilen Sabiha Gökçen Havalimanı, geçen yıl mart ayı sonunda 1,5 milyon yolcuya ulaşmıştı. Havalimanı, bu yılın aynı ayında 1,6 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Böylece, sadece mart ayında geçen yıla göre yüzde 7 artış yaşandığı hesaplandı.

Yılın ilk 3 ayına bakıldığında ise yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 40 oranında geriledi. Bu dönemde, iç hat yolcu sayısı 3 milyon, dış hat yolcu sayısı ise 1,2 milyon olarak belirlendi.

Geçen yılın mart ayına göre uçuşlarda artış

Mart ayındaki toparlanma uçuş sayılarına da yansıdı. Bu yılın ocak-mart döneminde havalimanında toplam 30 bin 740 uçuş yapıldı. Geçen yıl, ilk 3 ayda uçuş sayısı 46 bin 775 olmuştu.

Buna göre, uçuş sayıları ilk 3 ayda yüzde 34 azaldı. Sadece mart ayına bakıldığında ise geçen yılın söz konusu dönemine oranla uçuş sayılarında yüzde 3 artış kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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