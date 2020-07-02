HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de metroya kavuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hatında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz.

Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de metroya kavuşuyor
02.07.2020 11:53 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hatında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor." dedi.

Karaismailoğlu, Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı (Metro inşaatı) incelemesi yaptı.

Burada bir değerlendirme konuşması yapan Karaismailoğlu, ülke genelinde demir yolu çalışmalarının hummalı bir şekilde devam ettiğini ifade ederek, bu çalışmaların hükümetin ulaşıma ve demir yolu ağına verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

Karaismailoğlu şöyle konuştu:

"Bulunduğumuz bölge Sabiha Gökçen Havalimanı. Pendik Tavşantepe Metro İstasyonu'ndan başlayıp Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sona eren 7,5 kilometrelik şehir içi metro hattının şantiyesinde incelemelerde bulunuyoruz. Pendik Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasındaki metro hatında 4 tane istasyonumuz var. İnşallah çalışmaları tamamlayıp 2021 yılı sonuna doğru hizmete almayı ve yolcu taşımayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız bu doğrultuda devam ediyor.

Biliyorsunuz Pendik Tavşantepe İstasyonu, Kartal Metro Hattı'nın bir parçası. Kadıköy'den binen bir vatandaşımız aktarmasız olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na kadar gelecek. Bunun devamında Pendik Marmaray İstasyonu'ndan Sabiha Gökçen bağlantısı da kısa zamanda bitirilirse, o belediye tarafından yapılıyor, bitirilirse yine Ankara'dan Marmaray'la gelen bir yolcunun Sabiha Gökçen Havalimanı'na erişimi metroyla sağlanmış olacak."

"Finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor"

Türkiye'nin dört bir yanında demir yolları ve hızlı tren hatları konusunda önemli çalışmalar yapıldığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, sene bitmeden Sivas hattını işletmeye alacaklarını kaydetti.

Karaismailoğlu, "Konya Karaman arasını işletmeye alacağız, yolcu taşıyacağız. Bunun yanında Ankara-İzmir, Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Adana-Mersin-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hatlarımızda da çalışmalar devam ediyor. Projesini tamamladığımız hatlar var, onlarla da ilgili finansman ve ihale çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü- İstanbul Havalimanı-Halkalı hattıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Karaismailoğlu, büyük hatları şehir içi hatlarla entegre etmenin çabası içinde olduklarını anlattı.

Karaismailoğlu, "Kara yollarında, hava yollarında başardığımız işleri, demir yolunda da en kısa zamanda başarıp demir yolu ağlarının 2023, 2025 hedeflerimizi sağlama doğrultusunda çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor." diye konuştu.

"Aşama kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor"

Karaismailoğlu, koronovirüs pandemisinin ardından normalleşme adımları kapsamında uluslararası hava trafiğinin hareketlendiğini dile getirerek, normalleşme sürecinin hızlanması için gerekli çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Karaismailoğlu, "Bir taraftan Turizm Bakanlığı'mız, İçişleri Bakanlığı'mız, Sağlık Bakanlığı'mız yoğun bir şekilde çalışıyorlar. Görüşmeler, diplomasi devam ediyor. Belli bir aşama kat ettik ama maalesef yavaş ilerliyor. İnşallah en kısa zamanda hızlandırmak için de elimizden geleni yapıyoruz. Tabii sadece bizim çabalarımız yeterli olmuyor. Karşı tarafın da bu çabalarımıza olumlu tepki vermesi lazım. Kısa zamanda bu süreci de atlatacağımıza inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nın 2. pistinde Kovid-19 pandemisi nedeniyle bir aksamanın meydana geldiğini ifade eden Karaismailoğlu, "Vatandaşımızı rahatsız etmeden en kısa zamanda bitirmeye çalışıyoruz. Malumunuz bu Kovid sürecinde en az etkilenen sektördü bizim sektörümüz. Bütün tedbirlerimizi aldık, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek çalışmalarımız devam ediyor. Orada da çalışmalarda bir sıkıntı yok, devam ediyorlar. İnşallah en kısa zamanda bitireceğiz." bilgilerini verdi.

Bakan Karaismailoğlu Sabiha Gökçen Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı incelemesinin ardından Tavşantepe'de bulunan merkez şantiyede yetkililerle istişarelerde bulundu.

Karaismailoğlu'na ziyaret ve incelemelerinde Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ve diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Minik İkranur cinayete mi kurban gitti? Acılı babanın sözleri sonrası stüdyo buz kesti Ekonomi
Minik İkranur cinayete mi kurban gitti? Acılı babanın sözleri sonrası stüdyo buz kesti
Madımak faciasında yaşamını yitiren 37 vatandaşımız, düzenlenen etkinlikle anıldı Ekonomi
Madımak faciasında yaşamını yitiren 37 vatandaşımız, düzenlenen etkinlikle anıldı
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı Ekonomi
Ozan Güven'den şiddet gördüğünü söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların görüntüsü ortaya çıktı
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada Ekonomi
Borcunu ödemeyen arkadaşını sopa ve satırla öldüresiye dövdü! O anlar anbean kamerada
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan 'Söyleyemezsiniz' diye uyardı Ekonomi
Mehmet Metiner'den canlı yayında Erdoğan gafı! Ahmet Hakan "Söyleyemezsiniz" diye uyardı
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak Ekonomi
Sosyal medya düzenlemesi 15 Temmuz'dan önce yasalaşacak! Hesaplar gerçek kimlikler üzerine açılacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Bayburt'ta tesadüfen keşfedilen 'kehribar' için bir çok ülke sıraya girdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Esenyurt'ta uyarılara rağmen maske takmayı reddeden kadın, polislere zor anlar yaşattı; 900 TL ceza yedi
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: 'Beni kurtarın' bile diyemeyecek bir çocuktu
Öldürülen işitme engelli gencin ağabeyi konuştu: "Beni kurtarın" bile diyemeyecek bir çocuktu
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Kim Jong-Un'un eşinin uygunsuz fotoğrafları, iki ülkeyi savaşın eşiğine getirdi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
Termometrelerin 43 dereceyi gördüğü Gaziantep'te sıcaktan bunalan vatandaş, kente deniz yapılmasını istedi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Son dakika: Myanmar'da yeşim taşı madeninde heyelan: 113 madenci öldü
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Avrupalı uçak üreticisi Airbus 15 bin kişiyi işten çıkaracak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Burdur'da şüpheliyi kovalarken düşüp yaralanan polis memuru, 16 gün sonra şehit oldu
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u dövdüğü ileri sürülen Ozan Güven, sessizliğini bozdu: Asıl mağdur benim
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Takasta kullanılması planlanan Antoine Griezmann, Barcelona'dan ayrılmak istemiyor
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil hislerle yapılır
Dilan Çıtak, kendisine ev vaadinde bulunup vazgeçen babası İbrahim Tatlıses'e sert çıktı: Çocuk evrakla değil...
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Beşiktaş, Kayserispor'da oynayan Emre Demir için resmi teklif yaptı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fransa'dan AB'ye küstah Türkiye çağrısı! Yeni yaptırım istediler
Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı
Fenerbahçe Beko'nun gündemindeki Sarunas Jasikevicius, FC Barcelona ile resmen anlaştı
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan yapacak
Türkiye'nin domates üretim merkezi olan Bursa'nın ovalarında ürünler kurudu, bu yıl salça fiyatları tavan...
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Transfere hız veren Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı Alper Potuk'a talip oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Buse Varol Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Ivan Obradovic
Daha Fazla Temmuz Futbolcu Ak Parti Türk Lirası
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen Havalimanı 2021'de metroya kavuşuyor - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.7.2020 12:28:17. #1.14#
title