Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler
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Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.

05.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:54
Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler

Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.


İzmir-İstanbul seferini sırasında kaza yapan Açelya isimli Boeing 737-800 model uçak, Marmara Denizi üzerinden TSİ 18 sularında iniş yaptığı sırada piste tutunamayıp kayarak parçalara ayrıldı ve alev aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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