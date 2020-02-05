Sabiha Gökçen Havaalanı'nda parçalara ayrılan uçağa ait son görüntüler
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.
05.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:54
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaparken piste tutunamayıp parçalara ayrılan Pegasus Havayolları'na ait yolcu uçağının yeni görüntüleri ulaştı.
İzmir-İstanbul seferini sırasında kaza yapan Açelya isimli Boeing 737-800 model uçak, Marmara Denizi üzerinden TSİ 18 sularında iniş yaptığı sırada piste tutunamayıp kayarak parçalara ayrıldı ve alev aldı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com