Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
06.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:24
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
Dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com