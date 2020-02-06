Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı
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Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.

06.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:24
Sabiha Gökçen Havaalanı'nda meydana gelen kaza sonrası kapatılan pist uçuşlara açıldı

Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.


Dün akşam saatlerinde PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının kazası sonrasında kapatılan pistte uçuşlar yeniden başladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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