Sabiha Gökçen'den Sevgililer Günü için anlamlı paylaşım
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Sabiha Gökçen'den Sevgililer Günü için anlamlı paylaşım

Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi (İSG), sosyal medya hesaplarından 14 Şubat Sevgililer gününe özel paylaşımda bulundu.

14.02.2020 14:43 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:43
Sabiha Gökçen'den Sevgililer Günü için anlamlı paylaşım

Havalimanı İşletmesi (İSG), sosyal medya hesaplarından 14 Şubat Sevgililer gününe özel paylaşımda bulundu. Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) işbirliğiyle hazırlanan paylaşımında gençler sevginin tanımını yapıyor.

İSG'nin sosyal medya hesaplarından İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı (İZEV) işbirliğiyle hazırlanan video paylaşıldı. İZEV gençleri ile birlikte hazırlanan paylaşımda gençler sevginin tanımını yapıyor.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı; "İZEV gençleri, sevgiyi böyle farklı şekillerde tanımlıyor… Onların da dediği gibi: "Sevgi yok etmek değil var etmektir." Sevgi paylaştıkça büyür, paylaştıkça etrafımızı daha çok sarar! Hayatınızın daima sevgiyle kuşatılması dileğiyle, 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun."


Kaynak: DHA
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