Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.
11.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:29
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.
- İstanbul
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.
- İstanbul
Kaynak: DHA