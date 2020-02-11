Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
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Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.

11.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:29
Sabiha Gökçen'den pistten çıkan uçağın gövdesi kaldırıldı
Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.

 


- İstanbul
Kaynak: DHA
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