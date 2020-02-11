SABİHA GÖKÇEN'DEN PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN GÖVDESİ KALDIRILDI
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı.
11.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 11.02.2020 12:25
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın gövde bölümü kaldırıldı. Ekipler uçağın en büyük parçası olan gövde bölümünü vinç yardımıyla ağır tonajlı araca yükledi.Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak enkazının kaldırma çalışmaları devam ediyor. Sabah saatlerinde çalışmaya başlayan ekipler uçağın gövde kısmını vinçle kaldırarak ağır tonajlı araca yükledi.
Görüntü Dökümü: -----------Ekiplerden detay-Vinçten detay-Uçağın gövde kısmının ağır tonajlı araca yüklenmesi
-Aracın hareketi
- İstanbul
Kaynak: DHA