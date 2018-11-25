Sabiha Gökçen'den Milli Gelire 45 Milyarlık Katma Değer

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2023 yılında 75 bin istihdam ve 44 milyar lira katma değer ile Türkiye'nin GSYİH'sının yüzde 1,5'ine karşılık gelen bir milli gelirin yaratılmasına katkıda bulunacak.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG) Türkiye ekonomisine bugünkü ve gelecekteki katkısı detaylı bir araştırma ile ortaya konuldu.

İstanbul Ekonomi Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen ekonomik etki analizine göre, İSG yolcu sayısı ve kargo taşımacılığına göre doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı 45 bin istihdamın yanı sıra yaklaşık 23 milyar lira katma değerle gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 1'lik kısmının yaratılmasına katkıda bulunuyor. 2023 yılına kadar 75 bin istihdam ve 44 milyar TL katma değer yaratması öngörülen İSG'nin bu büyüklüklerle GSYİH'ya katkısının yüzde 1,5'lik kısma erişmesi bekleniyor.

Güçlü yatırımları sayesinde elde ettiği yolcu artış oranları ve sağladığı istihdamla, sadece Türkiye'de değil, yurtdışında da birçok başarı elde eden İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nın (İSG), Türkiye ekonomisine bugünkü katkısı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYİH) yüzde 1'i olarak hesaplandı. Türkiye'nin önde gelen araştırma şirketlerinden İstanbul Ekonomi Danışmanlık tarafından yapılan ekonomik etki analizine göre, İSG 2015 yılı yolcu ve kargo gerçekleşmelerine göre doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı 45 bin istihdamın yanı sıra yaklaşık 23 milyar TL katma değerle Türkiye'nin gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde 1'lik kısmının yaratılmasına katkıda bulunuyor.

Avrupa Hava Seyrüseferi Emniyeti Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 2017 yılında yayınladığı uzun vadeli havayolu trafik trendleri raporu esas alınarak yapılan analizler, İSG'nin katkısının 2023 yılında ise 75 bin istihdam ve 44 milyar TL katma değerle GSYİH'nın yüzde 1,5'luk kısmına erişeceğini gösteriyor.

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG'nin CFO'su Fikret Cömert, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın milli gelire katkısının 23 Milyar TL olduğunu belirterek,"Türkiye'nin önde gelen bağımsız araştırma kuruluşlarından birisi olan İstanbul Ekonomi Danışmanlık bir araştırma gerçekleştirdi. Burada dünyaca kabul görmüş bir yöntem uyguluyorlar. Dünya üzerinde çok büyük havalimanları dahil olmak üzere pek çok yerde aynı çalışma uygulanmıştı. Hatta en son İstanbul Havalimanı için böyle bir çalışma uygulanmıştı. Bu çalışmaya göre havalimanlarının rakamlandırılmış üç ana etkisi oluyor Doğrudan etki dediğimiz burada ki çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu havayolu, yer hizmetleri, teknik birimler gibi. Bunların yarattığı doğrudan ekonomik katkı. Bunun dışında havalimanı için çalışan bir takım sektörlerin yarattığı dolaylı katkı. Bir de tüm bunların ekonomi üzerinde yarattığı tetikleyici katkı diyebileceğimiz üç çeşit etkiden bahsediyoruz. Sabiha Gökçen Havalimanı için yapılmış araştırmada bu rakamlar toplam 23 milyar TL ile ekonomiye katkı ve Türkiye'nin GSMH'nın yüzde 1'i kadar bir katkı çıktı. Bunun dışında 45 bin kişiye istihdam sağlandığı belirlendi." dedi.

2023 YILINDA 44 MİLYARLIK KATKI

2023 yılında Sabiha Gökçen Havalimanı'nın milli gelire katkısının 44 milyar TL'ye yükseleceğini belirten Fikret Cömert,"Türkiye çok hızlı büyüyor. İstanbul'un ve Türkiye'nin dinamizmi çok yüksek. Sabiha Gökçen Havalimanı Türkiye'nin en büyük ikinci havalimanı yolcu sayıları bakımından. Hatta iç hat yolcusu olarak baktığımız zaman birinci sırada. Hızlı da bir büyüme var. Avrupa'nın 13'üncü havalimanı haline geldi Sabiha Gökçen Havalimanı. Bu ivme ve yeni yatırımlar ile bu durumun daha ileriye gitmesini bekliyoruz. Bu mantıkla bakıldığında Eurocontrol 'ün 2017 rakamları baz alınarak baktığımız zaman 2023 yılında nereye gideceğiz diye sorduğumuzda, toplam 45 bin istihdamın 75 binlere kadar çıkacağı, 23 milyar TL'lik katkının, 44 milyar TL'lere yükselerek GSMH'nin yüzde 1,5'ine kadar katkı yapacağı yönünde raporlar alıyoruz. Bunlar bizim için çok sevindirici rakamlar. Türkiye hızlı büyüyor. Bir yıl önce Türkiye'de toplam 165 milyon yolcudan bahsederken bu yıl 200 milyon yolcuyu zorlar haldeyiz. İkinci pistimiz bitmek üzere. Çalışmalar devam ediyor. Umuyoruz ki bir, bir buçuk yıl sonra hizmete açmış olacağız. Tabi ki bu artan talebi karşılamak üzere yeni bir terminal yatırımımız olacak. Bunun inşaatı önümüzde ki yıl itibariyle başlayacak. Çünkü 2020'ye kadar hazır olmak zorundayız. Çünkü talep gittikçe artıyor."dedi. - İstanbul