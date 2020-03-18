Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım
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Çanakkale Zaferi, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım

Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşımİlkay DİKİCİ / İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesaplarından, Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde anlamlı paylaşım yaptı.

18.03.2020 12:59 | Son Güncelleme: 18.03.2020 13:02
Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım

Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım

İlkay DİKİCİ/ İSTANBUL,(DHA) - Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesaplarından, Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümünde anlamlı paylaşım yaptı. Havalimanı içerisinde de çeşitli noktalara dev Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri asıldı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Terminal İşletmecisi (İSG) sosyal medya hesabından, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünü anmak için paylaşım yaptı. Paylaşımda, '18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümünde tüm şehitlerimizi ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyoruz' ifadeleri yer aldı. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı içerisinde çeşitli noktalara Türk Bayrağı ve Atatürk Posteri asıldı.

Öte yandan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 2 yıl önce Boğaziçi Caz Korosu tarafından seslendirilen Çanakkale Türküsü de sosyal medyada yeniden gündeme geldi. Videoyu çok duygusal bulan be çok beğenen sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma övgüler yağdırdı.

Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Sabiha Gökçen'den Çanakkale Zaferi için anlamlı paylaşım

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