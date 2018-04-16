Sabiha Gökçen'den Akıllı Otopark Hizmeti

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı misafirlerine "Akıllı Otopark" hizmeti sunuyor.

Türkiye'nin en fazla yolcu trafiğine sahip ikinci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı misafirlerine "Akıllı otopark" hizmeti sunuyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki akıllı otopark sistemi ile misafirler otoparka bıraktıkları araçların yerini hatırlayamadıkları zaman, araçlarının konumuna erişebiliyorlar. Ayrıca otopark girişinde ve içerisinde bulunan dijital yönlendirmeler ile de otoparktaki boş park pozisyonlarına görebiliyorlar. Araçlarının yerini bulamayan misafirlerine, araçlarını nerede bıraktıklarını bulmaları konusunda yardımcı olduklarını belirten İstanbul Sabiha Gökçen Otopark ve Vale Hizmetleri Müdürü Güneş Emre Gönel, "Sistemimizin adı 'Arabam Nerede?" Bazen misafirlerimiz uçağa yetişme telaşı ile araçlarını nereye bıraktıklarını unutabiliyor. Biz de onların mağdur olmaması için bir yazılım programı hazırlattık. Bu program sayesinde misafirimiz, arabasını nereye bıraktığını aramak zorunda kalmıyor ve araç sorgulama ekranı üzerinden araç plakasını yazarak plaka okuma sistemimiz sayesine aracını hangi kata ve hangi numaralı otopark alanına bıraktığını kısa sürede öğrenerek aracına ulaşmış oluyor."dedi.

YOLCUMUZA GEREKSİZ ZAMAN KAYBETTİRMİYORUZ

Yolculara otoparka gereksiz zaman kaybettirmediklerini belirten Otopark ve Vale Hizmetleri Müdürü Güneş Emre Gönel,sistemin detayları hakkında şu bilgileri verdi: "Arabam Nerede" sistemi şu şekilde çalışıyor. Misafirimiz, otoparkımıza giriş sırasında gişelerde bilet ürettiği andan itibaren plakası kayıt altına alınıyor ve gişeden aldığı biletle eşleştiriliyor. Aynı zamanda araçlar, otopark alanlarına geldiği zaman plaka üzerinden kayıt altına alınıyor. Otoparkın boş ve doluluk durumlarını yine bu sistem üzerinden görebiliyoruz. Katlarda mevcut araç durumları yazılıyor. Yine aynı şekilde yeşil ve kırmızı renklerle, otopark katlarındaki uygunluk durumları hakkında da bilgi veriliyor. Böylece misafirimizi, yer olmayan kata gereksiz yere vakit kaybetmesini engelleyerek müsait olan diğer katlara yönlendiriyoruz ve bu sayede yolcu memnuniyetini arttırmış oluyoruz." dedi.

TÜM PERSONELE EĞİTİM VERİYORUZ

Güneş Emre Gönel," Yolcularımızdan pozitif anlamda geri dönüşler alıyoruz. Havalimanında yolcu konforunun başladığı ve bittiği yer otopark olduğu için, tüm enerjimizi yolcu memnuniyeti üzerine yönlendiriyoruz."dedi. Tüm personellerine müşteri memnuniyet eğitimi verdiklerini belirten Otopark ve Vale Hizmetleri Müdürü Güneş Emre Gönel,"Tüm otopark personelimize müşteri memnuniyet eğitimleri aldırarak ve bunları sürekli güncelleyerek müşterilerimize kurumsal anlamda iyi hizmetler vermeyi hedefliyoruz. Yolcunun özellikle stresli bir ortamda uçağa yetişme gibi sıkıntıları olduğu bir süreçte personelimizin güler yüzlü, yardımsever ve çözüm odaklı yaklaşmasını için 6 aylık dönemler içerisinde müşteri memnuniyet eğitimleri veriyoruz" dedi - İstanbul