Sabiha Gökçen'deki uçakta bir kadın yolcu ortalığı karıştırdı: FETÖ'cüyüm uçağı patlatacağım

18.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:40

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında bir kadın "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayınca korku dolu anlar yaşandı.

Bugün 06.54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen uçakta büyük bir panik yaşandı.

"BEN FETÖ'CÜYÜM VE UÇAĞI PATLATACAĞIM"

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

YOLCULAR TARAFINDAN DURDURULMAYA ÇALIŞILDI

Sabah'ın elde ettiği görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.