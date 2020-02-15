Sabiha Gökçen'deki uçak kazası: Kaptan pilotun ifadesi yarım kaldı
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Sabiha Gökçen'deki uçak kazası: Kaptan pilotun ifadesi yarım kaldı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi yarım kaldı.

15.02.2020 17:27 | Son Güncelleme: 15.02.2020 17:27
Sabiha Gökçen'deki uçak kazası: Kaptan pilotun ifadesi yarım kaldı

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi yarım kaldı.

Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin doktorların izin vermemesi üzerine yarım kaldığı öğrenildi. Pilotun ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde devam edileceği kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.


Kaynak: DHA
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