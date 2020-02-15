Sabiha Gökçen'deki uçak kazası: Kaptan pilotun ifadesi alınıyor
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Sabiha Gökçen'deki uçak kazası: Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

15.02.2020 15:07 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:07
Sabiha Gökçen'deki uçak kazası: Kaptan pilotun ifadesi alınıyor

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda kaza yapan uçağın kaptan pilotunun ifadesi alınıyor.

Havalimanı'nda 5 Şubat tarihinde pistten çıkarak 3 kişinin ölümüne 180 kişinin de yaralanmasına neden olan uçak kazasına ilişkin olarak tarafından, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmasına neden olmak" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor. Uçağın kaptan pilotu Mahmut Arslan'ın hastanede ifadesinin alındığı öğrenildi. Kaza sonrası yaralanan kaptan pilotun tedavi yaklaşık 1 haftadır sürüyordu.


Kaynak: DHA
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