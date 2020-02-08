Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı
Haberler » Dünya » Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı - Haberler

Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı

Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kaldırılıyor.

08.02.2020 14:27 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:27
Sabiha Gökçen'deki kazada son durum: Boeing heyeti Pegasus uçağını inceledi, enkaz kalkıyor | Canlı

Havalimanı'nda pisten çıkan Havayolları yolcu uçağının enkazını kaldırma çalışmaları başladı. Alanda iki vinç yardımıyla çalışan ekipler, kaza sonrası üçe ayrılmış vaziyetteki uçağın kuyruk ve gövde bölümlerini kesiyor. Parçalar daha sonra hangara taşınacak.


Pegasus Havayolları'nın İzmir-İstanbul seferini yapan PC2193 sefer sayılı Boeing 737 tipi uçak, çarşamba günü Sabiha Gökçen Havalimanı'na sert iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 180 kişi yaralandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler