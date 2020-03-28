SABİHA GÖKÇEN'DE YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR DURDURULDU
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/ Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanındaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu.
28.03.2020 20:42 | Son Güncelleme: 28.03.2020 20:42
Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/
Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan karar gereği Sabiha Gökçen Havalimanındaki yurt içi ve yurt dışı uçuşlar durduruldu. Sabiha Gökçen'den son uçak 20.05'te Kayseri'ye gitmek üzere havalandı.Koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için yeni önlemler alındı. Yurt dışı uçuşlar tamamıyla iptal edilirken yurt içi uçuşlara ise kısıtlama getirilmişti. Alınan kararlar sonrasında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı geçici bir süre uçuşlara kapatıldı. Sabiha Gökçen'den son uçuş Anadolu Jet'in TK 7296 sefer sayılı uçuşuyla Kayseri'ye oldu.
Görüntü Dökümü: ---------Sabiha Gökçen Havalimanından detay-Kontuarlardan detay-Güvenlik noktalarından detay-İç hatlar yolcu girişinden detay
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Kaynak: DHA