Sabiha Gökçen'de yolcu artışı devam ediyor
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Sabiha Gökçen'de yolcu artışı devam ediyor

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ağustos ayındaki yolcu sayısı Temmuz ayına oranla yüzde 48 artarak, 1 milyon 813 bin olarak gerçekleşti.

Sabiha Gökçen'de yolcu artışı devam ediyor
07.09.2020 11:40 | Son Güncelleme: 07.09.2020 11:44

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Ağustos ayındaki yolcu sayısı Temmuz ayına oranla yüzde 48 artarak, 1 milyon 813 bin olarak gerçekleşti. Öte yandan yılın ilk 8 ayında Sabiha Gökçen'den uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı, Ağustos ayı yolcu ve uçak sayılarını açıkladı. Buna göre Ağustos ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 1 milyon 813 bin yolcu seyahat ederken, bu sayı Temmuz ayında oranla yüzde 48 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında yolcu sayısı 1 milyon 226 bin olmuştu. Geride bıraktığımız Ağustos ayında iç hat yolcu sayısı 1 milyon 377 bin 307, dış hat yolcu sayısı ise 436 bin 606 oldu. Bu arada Ağustos ayı yolcu sayısı geçen yılın aynı ayındaki rakamın ise yüzde 47 gerisinde kaldı. Geçen yıl Ağustos ayında yolcu sayısı yaklaşık 3.4 milyon olarak gerçekleşmişti.

Buna göre bu yılın ilk 8 ayında Sabiha Gökçen'den uçan toplam yolcu sayısı 10.6 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönemde havalimanından uçan yolcu sayısı 23,5 milyon olarak gerçekleşmişti. Bilindiği gibi 28 Mart 2020'de pandemi nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlara kapatılmış, ardından da 1 Haziran tarihinde iç hat, 12 Haziran tarihinde ise dış hat uçuşları yapılmaya başlanmıştı. Haziran ayında havalimanından 514 bin yolcu uçmuştu.

Öte yandan yine Ağustos ayında Sabiha Gökçen'den toplam 13 bin 321 yurtiçi ve yurtdışı uçuş gerçekleşti. Buna göre Temmuz ayında 9 bin 319 olarak gerçekleşen uçuş sayısı, Ağustos ayında yüzde 32 oranında artış göstermiş oldu. Uçuş sayısı geçen yıl Ağustos ayına oranla ise yüzde 38 oranında düşüş gösterdi. Bu yılın ilk 8 ayında gerçekleşen toplam uçuş sayısı ise 73 bin 558 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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