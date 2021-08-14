Sabiha Gökçen'de uçuşlara 'kuş sürüsü' engeli

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresindeki kuş sürüsü nedeniyle piste inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı çevresindeki kuş sürüsü nedeniyle piste inemeyen 5 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

İstanbul Anadolu yakasındaki Sabiha Gökçen Havalimanı çevresinde iniş güzergahı üzerinde uçan kuş sürüsü nedeniyle uçaklar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Uçaklar için de risk oluşturan kuş sürüsü nedeniyle havalimanına inemeyen tarifeli uçaklar, hava sahasında bir süre tur atmak zorunda kaldı. Bodrum, Barselona ve Prag'dan gelen uçakların da aralarında bulunduğu toplam 5 yolcu uçağı ise İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi. Bir süre sonra kuşların bölgeden ayrılmasıyla uçuş trafiği normale döndü. Sorunsuz bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçakların ilerleyen dakikalarda tekrar Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek üzere yeniden havalanması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı