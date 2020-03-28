Sabiha Gökçen'de uçuşlar durduruldu İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uçuşları geçici bir süre için durdurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Güvenlik Komisyonu, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, uçuşları geçici bir süre için durdurdu. Sınırlı sayıda yurt içi uçuşlarda sadece THY yetkili kılındı.