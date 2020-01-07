Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı (2)
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Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı (2)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

07.01.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:53
Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı (2)
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

Sharjah - seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi.Edinilen ilk bilgilere göre olay sırasında yaralanan olmadı. Yolcular terminale alındı. Uçağın toprağa çıkmasının ardından Sabiha Gökçen Havalimanı pisti iki saatliğine kapatıldı.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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