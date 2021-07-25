Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı kazanın raporu hazırlandı

İSTANBUL'da, Pegasus işletmesindeki Boeing 737-800 tipi uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

İSTANBUL'da, Pegasus işletmesindeki Boeing 737-800 tipi uçağın Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktığı kazaya ilişkin rapor hazırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi Başkanlığı'nca hazırlanan 'Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu Duyurusu' Resmi Gazete'de yayımlandı.

Duyuruda, 7 Ocak 2020'de Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ işletmesindeki TC-CCK tescil işaretli, Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktığı hatırlatılarak, "Söz konusu hava aracı ciddi olayı ile ilgili olarak, 'Hava Aracı Ciddi Olayı Araştırma ve İnceleme Raporu' ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu nihai raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler" denildi.POLATLI'DAKİ KAZA

Ayrıca duyuruda, 17 Kasım 2020 tarihinde, sahibi Sage Havacılık ve Teknoloji Anonim Şirketi ve işleticisi Maviyol Havacılık Turizm Sanayi ve Tic. AŞ olan, TC-USR tescil işaretli hava aracının, Ankara'nın Polatlı ilçesi, Orhan Ünsal Hava Parkı, RWY 12 pistine sert iniş yapması ile sonuçlanan hasarlı hava aracı kazası meydana geldiği anımsatılarak, "Söz konusu hava aracı kazası ile ilgili olarak, 'Hava Aracı Kazası Araştırma ve İnceleme Raporu' ilgili kişi ve kuruluşların bilgisine sunulmak üzere tekemmül etmiştir. Bu nedenle konu ile ilgisini kanıtlayan şahıslar ve kurumlar söz konusu Nihai Raporu incelemek istedikleri takdirde Bakanlığımıza başvuruda bulunabilirler" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı