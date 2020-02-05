Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada
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Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

05.02.2020 22:20 | Son Güncelleme: 05.02.2020 22:20
Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada

Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Olayda yaralanan 150 kişi hastanelere sevk edildi.

Uçağın pistten çıktığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde pistte ilerleyen uçak kontrolünü kaybederek pistten çıkıp toprak alana düştüğü görülüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

Haber Videosu

: Sabiha Gökçen'de uçağın pistten çıktığı anlar kamerada
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