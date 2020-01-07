SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ
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SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.

07.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:55
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ

SABİHA Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesinden yeni görüntüler ortaya çıktı.  Pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. O anlara ilişkin yeni görüntüler çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Tahliye görüntüleri (yeni)

 


Kaynak: DHA
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