SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı.
07.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:55
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. O anlara ilişkin yeni görüntüler çıktı.
Görüntü Dökümü:
-------Tahliye görüntüleri (yeni)
Kaynak: DHA