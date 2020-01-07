SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTAN YOLCULARIN TAHLİYESİNE İLİŞKİN YENİ GÖRÜNTÜ

07.01.2020 15:55 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:55

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağı pistten çıktı. Uçaktan yolcuların tahliyesinden yeni görüntüler ortaya çıktı. Pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. O anlara ilişkin yeni görüntüler çıktı.

Görüntü Dökümü:

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-Tahliye görüntüleri (yeni)

Kaynak: DHA