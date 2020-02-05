Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralılar hastaneye götürüldü
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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralılar hastaneye götürüldü

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı.

05.02.2020 20:03 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:08
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralılar hastaneye götürüldü

Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralıların kaza alanından ambulanslara sedyelerle taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralıların sedyeye alınarak olay yerindeki ambulanslara bindirildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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