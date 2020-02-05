Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » 3. Sayfa » Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor - Haberler

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.

05.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 05.02.2020 21:06
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçaktaki yaralıların hastanelere sevki sürüyor

Havalimanı'nda yolcu uçağının pistten çıkmasının ardından kurtarılan yaralıların hastanelere sevki sürüyor.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralananların hastanelere sevk edilişleri ise sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler