Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi
FLASH HABER: Van'da ölü sayısı yükseliyor! 33 canımızı yitirdik
Haberler » 3. Sayfa » Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi - Haberler

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı.

05.02.2020 20:28 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:37
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçakta yaralananlar hastaneye getirildi

Havalimanı'nda bir yolcu uçağı pistten çıktı. Olayda 52 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralıların bazıları Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildi.


Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul seferini yapan bir yolcu uçağı, iniş yaptıktan sonra pistten çıkarak toprak zemine kaydı. Uçağın parçalandığı kazada yolcular ve mürettebat tahliye edilirken, olayda yaralanan 52 kişi hastanelere sevk edildi. Yaralılardan bazıları da Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulans ile getirildi. Yaralılara burada sağlık ekipleri tarafından hızla müdahalede bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler