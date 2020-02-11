SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAK SORUŞTURMASI; PİSTİ PAS GEÇEN PİLOTLARIN İFADESİ ALINDI

11.02.2020 16:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:12

Haber: Yüksel KOÇ/ SABİHA Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubat'ta meydana gelen ve 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında olaydan önce pisti pas geçen iki uçaktaki üç pilotun tanık olarak ifadelerinin alındığı öğrenildi. Pilotların kuleden gelen ve ekranlarına düşen meteorolojik veriler doğrultusunda inisiyatif kullanarak pisti pas geçtikleri yönünde beyanda bulundukları belirtildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 5 Şubatta 3 kişinin ölümü, 180 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan uçak kazasına ilişkin olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında kazadan önce pisti pas geçen iki yolcu uçağının üç pilotunun tanık sıfatı ile ifadelerinin alındığı öğrenildi. Pilotların ifadelerinde kuleden gelen ve ekranlarına düşen meteorolojik veriler doğrultusunda inmeme yönünde inisiyatif kullanarak pisti pas geçtiklerini söyledikleri kaydedildi. Yine tanık sıfatı ile ifadelerine başvurulan iki kule görevlisinin de mevcut meteorolojik durumu pistte kayan uçağın pilotlarına ilettiklerini ancak pilotların inisiyatif kullanarak iniş kararı verdiklerini söyledikleri öğrenildi.

ŞÜPHELİ PİLOTLARIN TEDAVİLERİNİN ARDINDAN İFADELERİ ALINACAK

Soruşturma kapsamında 165 yolcunun mağdur/müşteki sıfatıyla ifadelerinin alındığı, kazada yaralanan iki pilotun da ameliyat oldukları, tedavilerinin ardından şüpheli sıfatı ile ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

KAZA KIRIM EKİBİ KARA KUTUYU ALMANYA'YA GÖTÜRDÜ Ayrıca, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün kaza kırım ekibinin, kazaya ilişkin ön raporu hazırlamak için uçağın kara kutusunu alarak incelenmek üzere Almanya'ya götürdükleri öğrenildi. Kazadan sonra ABD'den gelen heyetin bu amaçla Almanya'ya gittiği belirtildi. Edinilen bilgiye göre kaza kırım ekibin bir ay içinde ön raporunu hazırlaması ve soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşması bekleniyor.

Görüntü Dökümü: -------------

-Uçağın pistten çıkış anları

Kaynak: DHA