SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.
07.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:29
SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uçaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
-----------Uçağın tahliyesinden yolcu kamerası
Kaynak: DHA