SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ
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SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti.

07.01.2020 11:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:29
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞIN YOLCULARI TAHLİYEYİ ÇEKTİ

SABİHA Havalimanı'nda pistten çıkan uçağın yolcuları olaydan hemen sonra yaşananları kaydetti. Görüntülerde çamura saplanan uçaktan inen yolcular uçaklaşırken itfaiyenin uçağın yanına hızla geldiği görülüyor. 

Görüntü Dökümü:

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-Uçağın tahliyesinden yolcu kamerası

 


Kaynak: DHA
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