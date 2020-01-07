Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor (1)
Haberler » Güncel » Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor (1) - Haber

Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor (1)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

07.01.2020 12:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:34
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor (1)

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda  pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

Sharjah - seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Pistten çıkan uçağı kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler