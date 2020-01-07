SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1
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SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

07.01.2020 12:33 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:33
SABİHA GÖKÇEN'DE PİSTTEN ÇIKAN UÇAĞI KURTARMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR -1

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda  pistten çıkan uçağı kurtarma çalışması yapılıyor.

Sharjah - seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, inişinin ardından pistten çıktı. Saat 09.05'te pist kenarındaki toprak alanda duran uçağın yolcuları, 'slide' olarak adlandırılan şişme kaydırak yardımı ile tahliye edildi. Pistten çıkar uçağı kurtarmak için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Uçağı kurtarmak için yapılan çalışmalar


Kaynak: DHA
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