Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor
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Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor

Sabiha Gökçen Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı.

07.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:05
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları sürüyor

Havalimanında piste iniş yapan bir yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle pistten çıktı. Yolcuların tahliye edildiği uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor. ekipleri uçağın yanında bekliyor.


İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Toprak alanda duran uçağın yolcuları, şişme kaydıraklarla uçaktan tahliye edildi. Pistten çıkan uçağı kurtarma çalışmaları devam ediyor. İtfaiye ekipleri uçağın yanında beklemeyi sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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