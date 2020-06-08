Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması
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Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, asker uğurlamalarında sosyal mesafeli ve maske kurallarına dikkat edildi.

Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması
08.06.2020 15:39 | Son Güncelleme: 08.06.2020 15:39

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, asker uğurlamalarında sosyal mesafeli ve maske kurallarına dikkat edildi.

Haziran ayı celp döneminde askere gidecek kişiler, askerlik yapacakları şehirlere gitmek için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek havalimanına gelen aileler, kurallar gereği terminal içine giremedikleri için çocuklarıyla vedalaştıktan sonra terminal binasından ayrıldı. Askerlerin ve ailelerin maske taktıkları da gözlemlendi. Uğurlama esnasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilse de zaman zaman duygusal anların yaşanması sırasında mesafe kuralı ihlalleri de görüldü. Bu sırada terminal dışında ve giriş noktalarında polis ve güvenlik görevlileri sık sık uyarılarda bulundu. Havalimanına biletli yolcular dışında yolcu yakınlarının terminale alınmaması gibi önlemler sayesinde uğurlamalar sosyal mesafe kuralarına göre yapıldı.

'BU SENE ASKER UĞURLAMASI ÇOK FARKLI OLDU?Oğlunu askere uğurlayan Halil Özdemir, 'Bu sene asker uğurlaması çok farklı oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına kesinlikle uyduk. İnşallah bundan sonra da uymaya devam edeceğiz. Ülkemizin, vatanımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda oğlumu gönderiyorum. İskenderun'a denizci olarak. Onun için de gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bütün askerlerimize hayırlı gidişler, gelişler ve kazasız belasız dönmeyi nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi ve askerlerimizi rabbimize emanet ediyoruz.' dedi.

Oğlunu uğurlamaya gelen Arzu Koç, 'Elazığ'a gidiyor. Çok gururluyum. Hüzünlüyüm. Mutluyum. Vatanı korumak için bir evlat gönderiyorum. Değişik duygular, tarif edemiyorum. Sosyal mesafeyi korusun. Söyledim zaten. Maskesiz dolaşmasın. Komutanlarının sözünden çıkmasın.' diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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