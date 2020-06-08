Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, asker uğurlamalarında sosyal mesafeli ve maske kurallarına dikkat edildi.

Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması
08.06.2020 12:26 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:30

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, asker uğurlamalarında sosyal mesafeli ve maske kurallarına dikkat edildi.

Haziran ayı celp döneminde askere gidecek kişiler, askerlik yapacakları şehirlere gitmek için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. Araçlarını Türk bayrakları ile süsleyerek havalimanına gelen aileler, kurallar gereği terminal içine giremedikleri için çocuklarıyla vedalaştıktan sonra terminal binasından ayrıldı. Askerlerin ve ailelerin maske taktıkları da gözlemlendi. Uğurlama esnasında sosyal mesafe kuralına dikkat edilse de zaman zaman duygusal anların yaşanması sırasında mesafe kuralı ihlalleri de görüldü. Bu sırada terminal dışında ve giriş noktalarında polis ve güvenlik görevlileri sık sık uyarılarda bulundu. Havalimanına biletli yolcular dışında yolcu yakınlarının terminale alınmaması gibi önlemler sayesinde uğurlamalar sosyal mesafe kuralarına göre yapıldı.

"BU SENE ASKER UĞURLAMASI ÇOK FARKLI OLDU"

Oğlunu askere uğurlayan Halil Özdemir, "Bu sene asker uğurlaması çok farklı oldu. Sosyal mesafe ve maske kuralına kesinlikle uyduk. İnşallah bundan sonra da uymaya devam edeceğiz. Ülkemizin, vatanımızın sağlığı için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Şu anda oğlumu gönderiyorum. İskenderun'a denizci olarak. Onun için de gurur duyuyoruz. Rabbim inşallah bütün askerlerimize hayırlı gidişler, gelişler ve kazasız belasız dönmeyi nasip etsin. Vatanımızı, milletimizi ve askerlerimizi rabbimize emanet ediyoruz." dedi.

Oğlunu uğurlamaya gelen Arzu Koç, "Elazığ'a gidiyor. Çok gururluyum. Hüzünlüyüm. Mutluyum. Vatanı korumak için bir evlat gönderiyorum. Değişik duygular, tarif edemiyorum. Sosyal mesafeyi korusun. Söyledim zaten. Maskesiz dolaşmasın. Komutanlarının sözünden çıkmasın." diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız? Haber
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor Haber
Şeyma Subaşı'nın hesap hareketlerini paylaşan bankacının 9 yıl hapsi isteniyor
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak Haber
Yeni Zelanda koronavirüsü tamamen yendi, yarından itibaren tüm yasaklar kalkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı Haber
Boğulan kardeşinin cansız bedenine sarılan ağabeyin feryadı yürekleri dağladı
'Hayalet Sevgilim' şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
"Hayalet Sevgilim" şarkısıyla tanınan şarkıcı İrem, bir anda kazandığı popülerliğini nasıl kaybettiğini anlattı
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Acun Ilıcalı'nın 8,5 aylık hamile olan kızı Banu Ilıcalı'nın karnı burnunda poz verdi
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Koronadan ölen 27 yaşındaki gençten geriye iki kelimelik mesajı kaldı: Dua istiyorum
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Süleyman Soylu'nun Twitter üzerinden tartıştığı gazeteci gözaltına alındı
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Ateş, öksürük ve nefes darlığı çekenlere Kovid-19 testi yapan Bakanlık, kriterlerini değiştirdi
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Mauricio Isla, eşinin dans yarışması nedeniyle transferdeki tercihini Güney Amerika'dan yana kullanacak
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
Sağlık Bakanı Koca'nın tüm uyarılarına rağmen sosyal mesafeye uyulmayan asker uğurlaması dikkat çekti
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
George Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'teki polis departmanı kapatılacak
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Irkçılık karşıtı protestoların ülke geneline yayıldığı ABD'de şimdi de kasırga tehlikesi kapıda
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara 'Ziyaretleri erteleyin' uyarısı yaptı
Vali, şehirdeki bir haftalık korona vakası artışından sonra vatandaşlara "Ziyaretleri erteleyin" uyarısı yaptı
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Hatay'da rastgele ateş açan maganda bir bebeği öldürdü
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
Eşi tarafından bıçaklanan kadın, can havli ile sığındığı komşusunda hayatını kaybetti
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
George Floyd protestolarında ilginç anlar! Polisi üstünden atan at, eylemcilerin arasına daldı
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Toprağın altına yuva kazan köpek ve 14 yavrusuna hayvanseverler sahip çıktı
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
Belediye binasının pompalı tüfekle basılması olayında Kaymakamlık, Kaftancıoğlu'nu yalanladı
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Ünlü sunucu ve gazeteci İsmail Dükel gözaltına alındı
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
Barcelona'nın Palandöken paylaşımına Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt: Sizi ağırlamak isteriz
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü
Son Dakika: 'Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi' ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Son Dakika: "Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi" ile firmalara 400 milyon TL'ye kadar destek sağlanacak
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Alacak verecek kavgası kanlı bitti! Silahların çekildiği anlar kamerada
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana duyar kasmayın
Cesur bikinisiyle poz veren Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, kendisini eleştirenlere sert çıktı: Bana...
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Halife Hafter Zülfü Demirbağ Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin İrem Derici Acun Ilıcalı Mariah Carey Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Semih Özsoy Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Çocuk Ankara
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen'de maskeli ve sosyal mesafeli asker uğurlaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.6.2020 12:29:58. #1.14#
title