Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
Haberler » Dünya » Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi - Haberler

Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

06.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 11:29
Sabiha Gökçen'de kaza yapan uçağın kaptan pilotunun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan kaptan M.A'nın tutukluğuna yapılan itiraz reddedildi.


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 5 Şubat'ta 177 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait yolcu uçağının pistten çıkması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin tutuklanmasına karar verilen kaptan pilot M.A'nın tutukluluğuna yapılan itiraz, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından değerlendirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler