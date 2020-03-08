Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR FİNANS FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi - Haber
Dünya Kadınlar Günü, Sabiha Gökçen, İstanbul, Güncel

Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın yolculara, kadın üreticilerin elinden çıkmış ürünler hediye edildi.

08.03.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.03.2020 12:53
Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kadın yolculara, kadın üreticilerin elinden çıkmış ürünler hediye edildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda da kutlandı. "Kadın Eliyle" adını taşıyan kooperatiflere üye toplam 303 kadın üreticinin elinden çıkan ürünler, terminal binasına gelen kadın yolculara hediye edildi. Hediye paketleri, İSG'nin kadın çalışanları tarafından takdim edildi.

Bazı yolcular kutlama ve hediyeler karşısında duygulu anlar yaşadı. Bir yolcu duygularını "Tam İstanbul'dan ayrılırken çok güzel bir hediyeyle karşılaştık. Sabiha Gökçen Havalimanı'na ve kadın üreticilere çok teşekkür ederiz. Kadınlar ürettikçe daha da güçlü." sözleriyle ifade etti.

Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı Haber
Avrupa ülkesinde bölge başkanı da virüse yakalandı
'Biz mi kurtarın dedik' diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı Haber
"Biz mi kurtarın dedik" diyen Suriyeliyi, Yunanlar, dövüp geri yolladı
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti Haber
Komşuda en korkunç gün! 49 kişi daha koronavirüsten hayatını kaybetti
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti Haber
Havada gerilim! Avrupa ülkesi, Rus savaş uçaklarını taciz etti
'Hastayım' diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı Haber
"Hastayım" diyerek dilendi, yarım günde topladığı para dudak uçuklattı
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi Haber
Her sabah dut pekmezi yiyen Erdoğan'a Putin kendi kahvaltısını önerdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Faik Öztrak Vladimir Putin Mustafa Şentop Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Elçin Sangu Sinan Akçıl Acun Ilıcalı
Spor Falcao Bülent Uygun Rıza Çalımbay Abdülkadir Ömür Mustafa Fehmi Kubilay
Daha Fazla Türk Avrupa Yunanistan Denizlispor
Şu an buradasınız: Sabiha Gökçen'de kadın yolculara 8 Mart sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2020 14:23:09. #1.14#