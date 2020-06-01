Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e
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Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlara kapalı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş İzmir'e yapıldı.

Sabiha Gökçen'de iki aylık aranın ardından ilk uçuş İzmir'e
01.06.2020 13:07 | Son Güncelleme: 01.06.2020 13:11

Koronavirüs önlemleri kapsamında uçuşlara kapalı olan Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş İzmir'e yapıldı. Pegasus Hava Yolları'nın PC4100 sefer sayılı uçuşuyla yaklaşık iki aylık aranın ardından iç hat uçuşları tekrar başladı.

Yaklaşık iki aydan fazla süredir koronavirüsle mücadele kapsamında uçuşlara kapalı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ilk uçuş gerçekleşti. Pegasus Hava Yolları'na ait TC-CPJ tescilli B738 tipi uçak, PC4100 sefer sayısıyla İzmir Adnan Menderes Havalimanına uçtu. Yaklaşık 90 yolculunun bulunduğu uçuşta, Sabiha Gökçen Havalimanı CEO'su Ersel Göral ve Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane'de yer aldı. İlk uçuş için İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanına gelen yolcular yeni uçuş kurallarıyla yolculuklarını gerçekleştirdi. Sabiha Gökçen'e gelen yolcuların, terminal binasına girmeden kapıda bilet kontrolleri yapıldı. Ardından ateşleri ölçülen yolcular terminal binasına girerek güvenlik noktasına geçti. Sabiha Gökçen Havalimanında görevli personelin maske, eldiven ve koruyucu siperlik taktığı, yolcuların kullandığı kutuların, temizlik personeli tarafından her kullanım sonrası dezenfekte edildiği gözlemlendi. Ayrıca terminal binası içerisinde sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu afişlerin de yer aldığı görüldü.

"TERMİNAL BİNALARIMIZ VE UÇAK İÇİ EN AZ EVLER KADAR GÜVENLİ"

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmesi CEO'su Ersel Göral'da, "İki aylık kapalılık döneminden sonra bugün iç hat uçuşlarımız başlıyor hayırlısıyla. İlk uçağımız bugün 10.15'de Pegasus Havayollarının İzmir seferi. Yaklaşık 100 yolcumuz var. Bunca kapalılık döneminden sonra ilk uçak için iyi sayılabilecek bir rezervasyon oranı. Biz hem havalimanı işletmesi firması olarak hem havayollarımız olan uçak içerisinde ve terminal içerisinde gerekli tüm tedbirleri aldık. Misafirlerimizden önemli beklentilerimiz, talimatlara uymaları, hijyene ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri. Tüm yolcularımıza bundan sonrası için müsterih olmalarını rica ediyorum. Havalimanlarımız, terminal binalarımız ve uçak içi, en az evleri kadar güvenli. Endişesiz uçmaya devam edebilirler." diye konuştu.

"1HAZİRAN TÜRK HAVACILIĞINDA BİR MİLAT OLARAK TARİHE YAZILACAK"

İlk uçuşla ilgili açıklama yapan Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, "Heyecanlıyız. Sektörümüz için çok önemli bir gün bugün. Biliyorsunuz ki 28 Mart'tan sonra uçuş yapamamıştık. 1 Haziran Türk Havacılığında bir milat olarak tarihe yazılacak. Çünkü başka bir dönem yok ki Türk Havacılığında savaş günleri dahil, krizler dahil uçuşlara böyle uzun bir ara verdiğimiz. Bugün ilk uçuşumuzu başlatıyoruz Sabiha Gökçen Havalimanından. İlk uçuşumuz İzmir'e. Bende İzmir'e gideceğim ve geri geleceğim. Bütün sektörümüze hayırlı uçuşlar diliyorum." şeklinde konuştu.

İlk uçuşta yolcu olan Yusuf Aslı, "Uzun bir aradan sonra ilk uçuş. İşim gereği İzmir'e gidiyorum. Tedbirler gerçekten olağanüstü. Özel yolcu gibi, vip bölümleri olur ya aynı onun gibi hissettim. Gerçekten dört dörtlük. Tüm çalışanların eline koluna sağlık çok teşekkür ederim." dedi. 

Pegasus Havayolları'nın uçuşunun ardından diğer uçuş AnadoluJet'in TK 7426 sefer sayılı uçuşuyla Trabzon'a yapıldı. Uçuşa yaklaşık 97 yolcunun katıldığı öğrenildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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