Sabiha Gökçen'de hızlı geçiş uygulaması yeniden faaliyete geçti Koronavirüs önlemleri kapsamında 'Flash Pass ve Meet & Asisst' hizmeti, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında 'Flash Pass ve Meet & Asisst' hizmeti, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün itibarıyla yeniden faaliyete geçti.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında havalimanları uzun süre kapalı kalmıştı. 1 Haziran'da uçuşların açılmasıyla birlikte Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı yeniden hizmet vermeye başladı. Koronavirüsle mücadelede sıkı önlemler alan Sabiha Gökçen'de terminal binasına maskesiz giriş yasaklanırken, sosyal mesafe ve koronavirüs konusunda bilgilendirme afişleri asıldı.

Bugün ise yolculara özel hizmet verilen hızlı geçiş (flash pass) uygulaması yeniden faaliyete geçti. Aynı zamanda ihtiyaç halinde yolcuların uçaklarına kadar eşlik edildiği ya da uçaktan araçlarına kadar destek verildiği Meet & Asisst hizmeti de bugün itibari ile tekrar kullanılmaya başlandı.

Görevli personeller, koronavirüs önlemleri kapsamında maske, eldiven ve koruyucu siperlik takarak çalışıyor. Özel yolcu salonu 'İSG Lounge' ise 16 Haziran'da koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlerle yeniden hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: DHA