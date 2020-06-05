Sabiha Gökçen'de hijyen noktaları kuruldu
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Sabiha Gökçen'de hijyen noktaları kuruldu

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maskesiz gelen yolcular için hijyen noktaları kuruldu.

Sabiha Gökçen'de hijyen noktaları kuruldu
05.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 05.06.2020 13:05

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda maskesiz gelen yolcular için hijyen noktaları kuruldu. İç hatlar gelen yolcu terminalinde iki ayrı noktaya konulan maske ve dezenfektan otomatlarının sayısının ilerleyen günlerde 7'ye çıkacağı öğrenildi. Maske ve dezenfektan almak isteyen yolcular ödemeyi kredi kartı veya nakit olarak yapabiliyor. 

Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımları atılmasının ardından, havalimanlarına maskesiz yolcu alımı yasaklanmıştı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı İşletmecisi (İSG), maskesiz gelen yolcular için hijyen noktaları kurdu. İlk etapta iç hatlar gelen yolcu  terminalinde iki ayrı noktaya konulan maske ve dezenfektan otomatlarının sayısının ilerleyen günlerde 7'ye çıkacağı öğrenildi. Bu hijyen noktalarında maske ve dezenfektan almak isteyen yolcular ödemeyi kredi kartı veya nakit olarak yapabiliyor.

5 ADET MASKE 5 LİRAYA SATILIYOR

Özel şeffaf paket içerisinde 5 adet maske 5 liraya satılıyor. Hijyen noktasında bulunan otomatta ayrıca el dezenfekteni de bulunuyor. Yolcular 10 lira karşılığında otomattan el dezenfektanı alabilecek. Otomattan maske alan Salih İlyasoğlu, "Uygulamayı çok yerin de buldum. İnsanlar dalıyor bazen unutabiliyor maskeyi. Maskesiz almıyorlar ve iyi bir uygulama. Ödemeyi kredi kartıyla yaptım" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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