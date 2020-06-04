Sabiha Gökçen'de haftalar sonra yoğunluk yaşandı
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Sabiha Gökçen'de haftalar sonra yoğunluk yaşandı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda AnadoluJet ve Pegasus Havayolları'nın iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

Sabiha Gökçen'de haftalar sonra yoğunluk yaşandı
04.06.2020 11:37 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:40

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda AnadoluJet ve Pegasus Havayolları'nın iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla birlikte yoğunluk yaşandı.

Koronavirüsle mücadelede 1 Haziran'da normalleşme adımları atıldı. Bu adımlar doğrultusunda İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında ilk etapta Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a uçuşlar başlamıştı. Bugün itibarıyla Sabiha Gökçen Havalimanında 54'ü gidiş, 58'i geliş olmak üzere toplamda 112 sefer planlanıyor. Sabiha Gökçen'e gelen yolcular ilk olarak güvenlik kontrol noktasında termal kamerayla ateşleri ölçülerek içeriye alındı. Tüm yolcuların maske taktığı gözlemlenirken, havalimanı personeli sürekli olarak yolculara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Bilet işlemlerini gerçekleştirmek isteyen yolcular sosyal mesafeli sıralarda bekledi. Havalimanı personelinin de maske ve koruyucu siperlik taktığı gözlemlenirken, Sabiha Gökçen Havalimanı kontrollü sosyal hayata adım attı.

"GÜZEL ÖNLEMLER ALINMIŞ"

Bodrum'a seyahat eden Hüsniye Tozan, "Güzel önlemler alınmış. Daha yeni girdim. Bundan sonra neler beklediğini bilemiyorum. Şu ana kadar hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Gayet mantıklı ve olumlu önlemler alınmış" dedi.

Havalimanına tulum, maske ve üzerinde sosyal mesafe uyarısı bulunan koruyucu siperlik ile gelen yolcu Engin Kayhan Öztürk, "Herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan birisini görmedim. İyi şu anda bir sıkıntı yok. Antakya'ya uçuyorum. Büyükbabam ve büyükannemle yaşadığım için ekstra önlem almak istedim" diye konuştu.

Demet Şişmandere, "Kendi önlemlerimi alıp dikkatli olduğum için şu anda sadece kalabalıktan biraz evhamlıyım. Havalimanına girişlerde maske zorunluluğu olduğu için burada takılıyor ama dışarıda maskesiz insanlara rastladım" şeklinde konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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