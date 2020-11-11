Sabiha Gökçen'de Formula 1 heyecanı

F1 Türkiye Grand Prix'i öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan yarış simülatörü ve pit-stop alanıyla yolcular Formula 1 heyecanı yaşadı.

F1 Türkiye Grand Prix'i öncesi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda kurulan yarış simülatörü ve pit-stop alanıyla yolcular Formula 1 heyecanı yaşadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda 13-15 Kasım tarihleri arasında İntercity İstanbul Park'ta yapılacak olan Formula 1 yarışı öncesinde iç hatlar arındırılmış bölgeye Formula 1 yarış simülatörü ve Pit-stop alanı kuruldu.

Yolcuların birebir orijinaline uygun şekilde düzenlenen bu simülatöre ilgisi yoğun oldu. Simülatörü kullanan yolcular Kanada'da bulunan Circuit Gilles Villeneuve pistinde Formula 1 aracı sürdü. Koronavirüsle mücadele kapsamında hep yolcudan sonra simülatörün direksiyonu dezenfekte edilirken yolculara eldiven dağıtıldı.

"EĞLENCELİYDİ"

İç hatlar ek hizmet binası bekleme salonuna ise pit-stop alanı kuruldu. Pit-stop'a gelen yolcular Formula 1 aracının lastiklerini en kısa sürede değiştirmeye çalıştı. Yolculardan Sadık Ezici simülatörü beğendiğini ifade ederek, "Önden alıştırma yapmak gerekiyor. Eğlenceliydi, daha önce simülasyonla oynamıyordum. Formula 1'i önceden daha çok izliyordum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı