Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
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Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı fotoğraf sergisi açtı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı fotoğraf sergisi açtı. Yolcular, sergiye yoğun ilgi gösterdi. 

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılı dolayısıyla düzenlenen sergide, darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşanan olayları anlatan 40 fotoğraf havalimanındaki yolcuların beğenisine sunuldu. Serginin,15 Temmuz Perşembe akşamına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı Sergi alanında yer almaya devam edeceği öğrenildi.

Sergiyi gezen bir kişi, "İnsanlar duygulanıyor, yapacak bir şey yok. Olmaması gereken şeyler maalesef. Selçuklu'dan bu yana kadar dış güçlerin yapmış olduğu dini istismar ederek bizi bu hale getirenler. Bu vatan bizim vatanımız, bu toprak bizim toprağımız. Bayraksız, vatansız, topraksız olmuyor. Bunun herkes kıymetini bilmesi lazım." dedi.

- İstanbul
Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı
Sabiha Gökçen'de 15 Temmuz fotoğraf sergisi açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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