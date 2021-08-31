SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ İstanbul DHASabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda bulunan tünelde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy Pendik bağlantı yolunda bulunan tünelde meydana geldi. İki TIR, bir taksi ve otomobilin karıştığı kazada takside bulunan 2 kişi yaralandı. Takside sıkışan 2 yaralı diğer sürücüler tarafından çıkarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken taksi kullanılmaz hale geldi. Kaza nedeniyle tünelde trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü, Tünele girdim. Bir TIR bana vurdu. Kaza o şekilde gerçekleşti. Ağır yaralı yoktu. Takside müşteri vardı dedi.

SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA
SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
Daha önce minibüste sorun çıkaran maske karşıtı kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
3 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Mehmet Nuri Süleyman Soylu Sultan Alparslan
Magazin Müge Anlı Mesut Akusta Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Cristiano Mesut Özil Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
SABİHA GÖKÇEN BAĞLANTI YOLUNDAKİ TÜNELDE ZİNCİRLEME KAZA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 17:47:26. #1.15#

title