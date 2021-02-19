Sabiha Gökçen Airport Otel, müşterilerine özel PCR test hizmeti sunuyor

İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Airport Otel, konaklama yapan müşterilerine otel içinde PCR, antijen ve antikor test hizmeti sunuyor.

İSG Airport Otel Müdürü Yalın Akalan, iki ayda 500'den fazla konaklama müşterisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test hizmetlerinden faydalandığını söyledi.

Otel içerisinde numune alımı için özel bir bölüm oluşturduklarını belirten Akalan, sürecin işleyişiyle ilgili şunları anlattı:

"Müşterilerimiz resepsiyona test hizmeti almak istediklerini söyledikten sonra hemen numune alınması için havalimanında bulunan test merkezinden ekip talep ediyoruz. Gelen ekip numune alımı için ayrılan odada gerekli işlemleri yaptıktan sonra 2,5 ile 4 saat içerisinde test sonucunu bildiriyor. Bizler de müşterimize test sonucunu aktarıyoruz."

Akalan, testleri pozitif çıkan kişilerin izolasyonu için de odalar ayırdıklarını söyleyerek, Kovid-19 testi pozitif çıkan kişi ailesiyle konaklama yapıyorsa bulaşma riskini azaltmak için aile bireylerini de farklı odalarda izole ettiklerini bildirdi.

Otel içinde verilen test hizmetinin sadece otel müşterilerine özel olduğunu ve 250 TL karşılığında yapıldığını ifade eden Akalan, bazı ülkelerin artık PCR dışında antikor ve antijen testleri de talep ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak