Şabanözü'nde Şehit Astsubay Harun Turhan Z-Kütüphanesi açıldı

ŞABANÖZÜ, ÇANKIRI (AA) - Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şabanözü Şehitler İlkokuluna yapılan Şehit Astsubay Harun Turhan Z-Kütüphanesinin açılışına katıldı.

Vali Ayaz, okulda düzenlenen törende, şehidin babası Mustafa Turhan'a Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı takdim etti.

Şehit babası Turhan, oğlunun isminin bir kütüphaneye verildiği için yetkililere teşekkür etti.

Açılış kurdelesi Vali Ayaz, Şabanözü Kaymakamı Mehmed Zahid Uzun, Şabanözü Belediye Başkanı Faik Özcan ve şehidin ailesi tarafından kesildi.

Açılış sonrası sınıfları gezen Vali Ayaz, öğrencilerle sohbet etti.