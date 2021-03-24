Çankırı'da eğitime kar engeli
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Çankırı'da eğitime kar engeli

24.03.2021 22:57 | Son Güncelleme: 24.03.2021 23:20
Çankırı'da eğitime kar engeli

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı'da kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Çankırı'nın Şabanözü İlçe Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı dolayısıyla eğitim öğretime bir gün süre ile ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "İlçede devam eden yoğun kar yağışı sebebiyle oluşabilecek olumsuzlukları önlemek için ilçe genelinde 25 Mart Perşembe günü eğitime ara verilmesine, hamile ve engelli personellere de idari izin verilmesine karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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