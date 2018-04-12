Şabanözü'nde 4. Sınıf Öğrencisinden Kişisel Resim Sergisi

Şabanözü ilçesinde 4. sınıf öğrencisi tarafından kişisel resim sergisi açıldı.

Şabanözü Şehitler İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen sergide, resim alanında birçok derecesi bulunan 4. sınıf öğrencisi Talha Akman'ın sulu boya, pastel boya ve kuru boya ile yaptığı 16 resim sergilendi.

Serginin açılış töreninde konuşan okul müdürü Cihangir Şekerci, Talha'nın büyük bir yeteneğe sahip olduğunu söyledi.

Sergilenen resimlerin sıradan resimler olmadığını aktaran Şekerci, "Talha öğrencimize okul idaresi olarak destek olmak ve eserlerinde verdiği mesajları toplumla paylaşmak amacıyla bu sergiyi düzenledik." diye konuştu.

Törene, Şabanözü Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydoğdu, İlçe Milli Eğitim Müdürü İlker Kendir, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, iki gün boyunca açık kalacak.