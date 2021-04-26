SABANLA TARLASINA ÇİZDİĞİ 'AY YILDIZ' VE 'TEK VATAN' YAZISI BEĞENİ TOPLADI

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük domates tarlasına '23 Nisan' ve 'Tek Vatan' yazısı yazıp, 'ayyıldız' çizdi.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde çiftçi Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük domates tarlasına '23 Nisan' ve 'Tek Vatan' yazısı yazıp, 'ayyıldız' çizdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, büyük ilgi gördü.

Biga ilçesine bağlı Bozlar köyünde çiftçi Osman Lale, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel bir video hazırladı. Dronla çekilen görüntülerde Osman Lale, traktörünün arkasına taktığı sabanla 17 dönümlük domates tarlasına '23 Nisan' ve 'Tek Vatan' yazıp,' ay yıldız' çizdi. Osman Lale, hazırladığı bu videoları müzik eşliğinde sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, takipçileri tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı