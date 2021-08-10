Sabancı Vakfı'nın 12'inci Fark Yaratanı "Stellar Lab"

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen "Stellar Lab", Halil Bağış tarafından "herkes için gökbilim" felsefesi ile kurulan Türkiye'nin ilk dijital astronomi kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı'nın 12. sezonunda Fark Yaratan seçilen "Stellar Lab", Halil Bağış tarafından "herkes için gökbilim" felsefesi ile kurulan Türkiye'nin ilk dijital astronomi kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.

Sabancı Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir sosyal girişim olan Stellar Lab, astronomi biliminin gücünü kullanarak her yaştan insanın temel bilimlere olan bakışını ve ilgisini olumlu yönde değiştirmeyi, kız çocuklarının bilimde cesaretlendirilmesini ve kadın bilim insanlarından ilham almalarını amaçlıyor.

Stellar Lab, öğrenciler ve meraklı yetişkinler için herkesin erişimine açık astronomi temelli eğitim içerikleri sunmak için 2018 yılında kuruldu. Türkiye'nin ilk dijital astronomi kütüphanesi olan bu girişim aynı zamanda düzenli etkinlikler, çevrimiçi eğitimler ve atölyeler gerçekleştiriyor.

Öğretmenler için alternatif ders materyalleri tasarlarken, veliler için çocuklarıyla birlikte astronomiyi keşfedebilecekleri içerikler sunuyor. Teknolojik altyapıyı ve disiplinler arası öğrenmeyi önemseyen Stellar Lab, oldukça basit araçlarla eğitimde fırsat eşitliği konusunda fark yaratmayı hedefliyor. Astronominin bir lüks olmadığını, kağıt, pipet gibi kolay erişilebilen gündelik malzemeler ile kazanımları yüksek aktiviteler yapılabileceğini, astronominin bütünleştirici yönü ile bireysel ve kitlesel olarak sosyal faydalar elde edebileceğini göstermek için çalışmalarına devam ediyor.

Bu amaçla Stellar Lab, şimdiye kadar 80 lisede bilim kulübü kurulmasına aracılık etti. Bu bilim kulüpleri sayesinde 100'den fazla lise öğrencisi, 50'ye yakın aktif gönüllü ile "Spektrum" isimli popüler bilim dergisini hazırlıyorlar.

Açıklamada Stellar Lab hakkındaki görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan şunları kaydetti:

"Sabancı Vakfı olarak eğitimde fırsat eşitliğinin önemini biliyor ve bu kapsamda birçok projeyi destekliyoruz. Stellar Lab'ın merak, hayal gücü ve keşif duygularının güçlenmesine olanak sağlayan çalışmaları astronomi biliminin bir lüks olmadığını kanıtlıyor ve bu bizim için çok kıymetli. Halil, büyük bir emek ve tutkuyla, astronomi biliminin herkese ulaşmasını sağlıyor. Astronomi bilimine ilgi duyan tüm öğrenciler, karadeliklerden yıldızların evrimine kadar merak uyandıran temalarda birbirinden farklı eğitimlerle hem eğleniyor hem de öğreniyorlar. Sabancı Vakfı olarak, 12. Sezon Fark Yaratanlar Programı'nda Halil Bağış ve Stellar Lab ekibini desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Sabancı Vakfı Fark Yaratanlar Programı, 2009 yılından bu yana 42 şehirden 200 Fark Yaratana ulaşarak, toplumsal gelişmeye katkıda bulunan kişilerin hikayelerini görünür kılmak ve topluma ilham vermek amacıyla çalışmalarını yürütüyor. "Fark Yarat Hayatlar Değişsin" sloganıyla yeni sezonunda da topluma örnek bireyleri desteklemeye devam eden programa başladığı günden bu yana 8 bine yakın kişi ve kurum aday gösterildi. Fark Yaratan videoları, Türkiye ve yurt dışında 38 milyon izlenme rakamına ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu