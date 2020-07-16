HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu

Sabancı Vakfı'nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu.

Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu
16.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 16.07.2020 10:45

Sabancı Vakfı'nın, sivil toplumun güçlenmesine ve toplumsal gelişmeye katkıda bulunma hedefiyle 2007 yılından bu yana yürüttüğü Hibe Programları kapsamında destek almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları (STK) belli oldu.

Sabancı Vakfı açıklamasında görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Sabancı Vakfı'nın 14 yıldır sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği verdiğini belirterek, "Sabancı Vakfı olarak 46 yıldır toplumsal gelişmeye katkıda bulunma amacıyla sivil toplumun desteklenmesi gerektiğini düşünüyor ve bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hibe Programları kapsamında 14 yılda 173 projeye verilen hibe desteğinin 28.5 Milyon TL'ye ulaştığını aktaran Safkan, "Bu yıl da kalıcı etki yaratma hedefiyle 8 projeye hibe desteği veriyor ve desteklediğimiz projeler ile kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta güçlenmesini, gençlerin gelişimini ve engellilere yönelik eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasını hedefliyoruz. Toplumsal sorunlarla mücadelenin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli bir role sahip olan sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çözümün parçası olmaktan ve onları desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Safkan, Kovid-19 salgını sürecinde projelerin gerçekleşmesi için gerekli esnekliklerin sağlanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İçinde bulunduğumuz süreçte Kovid-19 salgınına yönelik önlemler nedeniyle birçok etkinlik ve toplantı online olarak yürütülüyor. Bu bir yandan sivil toplum kuruluşlarının arasındaki iletişimi sağlamlaştırırken diğer yandan saha çalışmalarını ve yüz yüze eğitimleri mümkün kılmıyor. Bu yüzden biz de Sabancı Vakfı olarak bu sürecin gerekliliklerini de göz önünde bulundurarak hibe desteği verdiğimiz projelere gerekli esnekliklerin sağlanacağını taahhüt ediyoruz."

58 ilden 254 proje başvurusu

Sabancı Vakfı Hibe Programı'na bu yıl Türkiye'nin 58 ilinden 254 proje başvurusu yapıldı.

Sabancı Vakfı Hibe Programı; "Kaliteli Eğitimin Desteklenmesi", "Eğitime Erişimin ve Devamın Sağlanması" ve "Hak Temelli Yaygın Eğitim Çalışmalarının Desteklenmesi" alanlarında kadın, genç ve engelli bireylerin karşı karşıya kaldıkları toplumsal sorunların çözümü için projeler hayata geçiren STK'lara 50 bin TL ile 250 bin TL arasında hibe desteğinin yanı sıra bilgi ve tecrübe desteği de sağlıyor.

Destek verilecek projeler, sivil toplum alanında deneyimli, konusunun uzmanı kişilerden oluşan bağımsız bir değerlendirme kurulunun önerisi üzerine Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti'nin yaptığı değerlendirmeyle belirlendi.

Hibe desteği almaya hak kazanan sivil toplum kuruluşları ve projeleri arasında; Afyonkarahisar İş Kadınları Derneği'nin "Gücümün Farkındayım, İşimin Başındayım", Altı Nokta Körler Vakfı'nın "Dokunsal Öğrenme & Değerlendirme Projesi", Bodrum Kadın Dayanışma Derneği'nin "Bodrum'dan Türkiye'ye: Kadınlar Eşitlikçi ve Şiddetsiz Kentini Yaratıyor", Eskişehir Gelişim Vakfı'nın "Koza Ebeveynden Ebeveyne Destek Programının Geliştirilmesi", İstanbul Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği'nin "Kız Kardeşimle Güçlüyüm", Rengarenk Umutlar Derneği'nin "Bir Varmış Sur Oynarmış", Yenilikçi Girişim Derneği'nin "Destek Ol" ve Yüksekova Kadınları Toplumsal Destekleme ve Kültür Derneği'nin "Yüksekova'da Kadın Olmak - 2" projesi yer alıyor.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu 3. Sayfa
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı 3. Sayfa
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı 3. Sayfa
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 3. Sayfa
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle...
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu Magazin
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi Dünya
Koronavirüs bitmiyor! Vaka sayıları artınca 16 ülke yasakları geri getirdi
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Cenazeye katılmama nedeniyle aralarında husumet bulunan aileler birbirine girdi: 1 ölü, 5 yaralı
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Türkiye'nin üretimde dünya lideri olduğu kiraz, ihracat rekoruna koşuyor
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Son Dakika: LGS sonuçları açıklandı! 181 öğrenci tam 500 puan aldı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Son Dakika: Van'da keşif uçağı düştü! 2'si polis 7 emniyet mensubu şehit oldu
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Hakan Çalhanoğlu, 1 gol ve 2 asistle oynadığı maçta Milan'ı galibiyete taşıdı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Süper Lig'in eski yıldızları Aboubakar, Pepe ve Telles, Porto'yla lig şampiyonluğu yaşadı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Ukraynalı spiker haber sunarken dişi yerinden çıktı
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Bulgar güreş şampiyonu Nikolay Şhterev koronavirüse yenik düştü
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Eski Galatasaraylı Emre Çolak, Süper Lig ekiplerinin takibinde
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Celal Adan Ömer Çelik Hüseyin Filiz Süleyman Soylu
Magazin Alişan Reynmen Ezgi Mola Şeyma Subaşı
Spor İrfan Buz Tamer Tuna Adem Büyük Gökhan Gönül Fernando Muslera
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Twitter
Şu an buradasınız: Sabancı Vakfı'ndan hibe desteği alacak projeler belli oldu - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 10:48:36. #1.15#
title