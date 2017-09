Sabancı Vakfı'ndan 400 Yeni Öğrenciye Burs

Sabancı Vakfı, 2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak.



Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı, 43 yıldır maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vererek eğitimlerini destekliyor. 2017-2018 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Sabancı Vakfı, her yıl 400'ü yeni olmak üzere toplamda 1500'e yakın öğrenciye burs veriyor. Vakfın 43 yılda verdiği burs sayısı 44 bini aştı.



Sabancı Vakfı bursları, üniversiteye ilk girişte başlayıp, öğrenci mezun olana kadar devam ediyor ve her yıl ekim-haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Geri ödeme veya mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmayan Sabancı Vakfı burslarının tutarı 2017-2018 yılında lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 230 TL olarak belirlendi. Bursiyerler, üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe olan ihtiyaçları esas alınarak belirlenecek.



Yeni yerleşen öğrencilere 4 farklı burs programı



Sabancı Vakfı üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs programı sunuyor. Üniversiteye Giriş Bursu, Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LYS) Sabancı Vakfı tarafından belirlenen taban puanları sağlayarak burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen öğrencilere veriliyor.



Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, Sabancı Vakfı tarafından belirlenen 15 ilden birinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birinde tamamlayarak LYS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde olan ve burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelere yerleştirilen her ilden seçilen birer öğrenciye veriliyor.



Sabancı Vakfı-Vista Bursu ise burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerin meslek yüksekokullarına bağlı iki yıllık "Turizm ve Seyahat Hizmetleri" ile "Turizm ve Otel İşletmeciliği" bölümlerine belirlenen lise diploma notu ile yerleştirilen öğrencilere veriliyor.



Engelli Öğrenciler Bursu da görme, ortopedik ve işitme engelli grupları içerisinde olup, LYS'de yerleştirme puanı ile sıralamanın en üstünde olan ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen her gruptan beşer öğrenciye veriliyor.



Burs kontenjanı tahsis edilen Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerinden oluşuyor.



Burs başvuruları 13 Ekim'de sona eriyor



Sabancı Vakfı burslarına, üniversitelerin burslarla ilgili birimlerinden temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle başvuru yapılabiliyor. Belirtilen koşullara uygun öğrencilerin, burs başvurularını kayıt hakkı kazandıkları üniversitelerin öğrenci işleri ya da burs ofislerine üniversitelerin belirlediği farklı tarihler yoksa 13 Ekim'e kadar teslim etmeleri gerekiyor.



Burslar hakkında ayrıntılı bilgi "sabancivakfi.org" adresinde yer alıyor. Sorular için "burs@sabancivakfi.org" adresinden ulaşılabiliyor.